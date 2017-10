Uragano Ophelia, prima vittima in Irlanda: 120mila case senza luce

Un'anziana è la prima vittima dell'uragano Ophelia in Irlanda. Lo riferiscono i media locali. La donna si trovava a bordo della propria auto nei pressi di Aglish quando un albero è precipitato sul mezzo uccidendola. Nel Paese sono oltre 120mila le abitazioni senza luce mentre in Galles, dove la tempesta è attesa nelle prossime ore, è scattata in anticipo la chiusura delle scuole per motivi precauzionali.