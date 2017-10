Uragano Nate, scatta l'allerta in Florida e in Louisiana

I governatori di Louisiana e Florida hanno fatto appello ai residenti nei due Stati a tenersi pronti per il passaggio dell'uragano Nate. In particolare il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha invitato i residenti nella parte sudorientale dello stato a mettersi al sicuro entro le 15 (ora locale). L'impatto della perturbazione è previsto intorno alle 19 (le 02 di domenica in Italia) e potrebbe toccare terra come uragano di categoria 2.