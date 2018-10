Uragano Michael, Trump: "Domenica o lunedì sarò nelle zone colpite"

"Probabilmente andrò nelle zone colpite dall'uragano Michael domenica o lunedì". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con alcuni alti funzionari. Il tycoon ha spiegato di essere in contatto costante con il governatore della Florida, Rick Scott, e di non volere interferire con i soccorsi: per questo aspetterà qualche giorno prima di recarsi di persona nelle zone colpite.