Uragano Matthew, la Ue si mobilita per mandare aiuti ad Haiti

L'Europa si mobilita per aiutare Haiti, messa in ginocchio dall'uragano Matthew. Bruxelles ha subito attivato il meccanismo di protezione civile per fornire assistenza alla popolazione e sbloccato i primi 255mila euro di aiuti per far fronte all'emergenza umanitaria. I primi interventi vengono da Danimarca, Francia, Svezia, Gran Bretagna e Romania. Nell'isola l'uragano ha causato finora almeno 264 morti.