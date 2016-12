Uragano Matthew, il governatore della Florida: "Evacuate o vi ucciderà" | "Ad Haiti come il terremoto"

L'uragano Matthew si sta muovendo verso le Bahamas e la Florida : fino ad ora la tempesta ha ucciso 283 persone nella sola Haiti . Secondo il National Hurricane Center arriverà sulle coste Usa nelle prossime ore . Il presidente Barack Obama, che ha ordinato l'evacuazione di due milioni di persone, ha dichiarato lo stato d'emergenza in Florida, in Georgia e nel South Carolina. Il governatore della Florida, Rick Scott : "Evacuate o vi ucciderà".

SEE @USAID 's elite disaster team conduct aerial assessment over southwest #Haiti areas hit hard by #HurricaneMatthew w/ @uscoastguard support pic.twitter.com/tP9wmEIW9c

Potenzialmente devastante - Le aree degli Stati Uniti che verranno colpite, secondo le ultime analisi del servizio meteorologico americano, saranno la Florida, la Georgia e la South Carolina. L'allarme riguarda 8 milioni di persone e l'ordine di evacuazione sta già mobilitando 3,5 milioni di cittadini: 1 in South Carolina e 1,5 in Florida.



L'impatto dell'uragano potrebbe causare danni a oltre 500 chilometri di zone costiere. Mercoledì sono stati cancellati centinaia di voli per lo Stato e per le altre aree che potenzialmente potrebbero essere colpite.



Si calcolano i danni ad Haiti - Intanto comincia il conteggio dei danni che il passaggio di Matthew ha provocato ad Haiti, uno dei Paesi più poveri di tutta la regione. Si tratta del disastro umanitario più grande dopo il terremoto del 2010 per l'isola. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha detto che servono 350.000 persone necessitano assistenza immediata.