Uragano Maria si rafforza a categoria 3, ancora allerta nei Caraibi

L' uragano Maria si è rafforzato e ora, secondo le stime del centro meteorologico statunitense, è diventato di categoria tre. Maria, che sta minacciando, in particolare, Guadalupa e Martinica dove è stato decretato l'allarme rosso, il più alto della scala, arriva sui Caraibi a poche settimane di distanza dal devastante Irma. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato l'invio sul posto di 110 militari aggiuntivi e della protezione civile.

Le isole in allarme - Porto Rico ha dichiarato lo stato d'emergenza: secondo i meteorologi, infatti, l'uragano Maria potrebbe rafforzarsi a categoria 4 e sollevare onde di due metri. Prima di impattare Porto Rico, però, Maria raggiungerà le piccole isole di Guadalupa e Martinica. In Guadalupa, l'allerta rimane al livello rosso mentre in Martinica è stato innalzato al livello viola, il più elevato. Le isole francesi di Saint-Martin e Saint-Barthe'le'my, devastate nei giorni scorsi dall'urgano Irma, dovrebbero essere risparmiate dal passaggio della nuova perturbazione.