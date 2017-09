Uragano Irma, Trump approva lo stato di disastro per la Florida

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato lo "stato di disastro" per la Florida e ha ordinato aiuti federali per i soccorsi e la ricostruzione per la devastazione portata dall'uragano Irma. Lo rende noto la Casa Bianca. In particolare, la decisione del presidente sblocca fondi federali per le persone che hanno subito danni in nove contee.