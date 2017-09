Uragano Irma, sale il bilancio delle vittime in Florida: 12 morti

Sale ad almeno 12 il numero delle vittime provocate dall'uragano Irma in Florida. Lo rendono le autorità statali. Complessivamente le morti accertate di Irma - dai Caraibi alla Florida alla South Carolina e la Georgia - sono ora 55. Ed è previsto per giovedì l'arrivo di Donald Trump in Florida per osservare la devastazione provocata dall'uragano. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.