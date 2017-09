Uragano Irma, oltre 3 milioni di case senza elettricità in Florida

Sono al momento oltre 3,3 milioni le case rimaste senza elettricità in Florida con il passaggio dell'uragano Irma e il numero è destinato a crescere. La Florida conta in tutto sette milioni di utenti. Non solo violento il mega-uragano Irma è anche imprevedibile, con una traiettoria che a più riprese ha sfidato le previsioni. E nuovamente sembra adesso tornare a virare verso est, in direzione Orlando.