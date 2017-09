Uragano Irma, Florida: fenicotteri rosa in fuga dallo zoo di Tampa

La devastazione dell'Uragano Irma ha colpito tutti. Non solo persone e cose, ma anche animali. E' il caso di questi fenicotteri rosa, che scappano dalla furia della tempesta, ma non si scompongono: ordinati e calmi, incolonnati in coppia, non perdono tempo e fugogno via. Il video, subito diffuso in rete, ha fatto il giro del mondo. Lo zoo da cui scappano è il Busch Gardens di Tampa, adesso sono stati portati in salvo, in un'altra area sicura a loro dedicata.