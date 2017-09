Uragano Irma, evacuate le isole meridionali delle Bahamas

Minnis ha poi sottolineato che sarà la più grande evacuazione dovuta a un uragano nella storia delle Bahamas. Le persone che non si sposteranno saranno "in grande pericolo" per la tempesta provocata da quello che definisce un uragano "mostro".



Il primo ministro delle Bahamas ha aggiunto che i soccorsi "non saranno disponibili per salvare le persone che rimarranno quando l'uragano arriverà al suo massimo livello" tra giovedì e venerdì.



Evacuazioni anche in Florida - Dopo Harvey, ora è l'uragano Irma a destare forte preoccupazione nei cittadini degli Stati Uniti. Sprigionando i venti più forti mai registrati per una tempesta nell'Atlantico (sino a 295 chilometri orari), Irma si sta avvicinando alle Piccole Antille con una traiettoria che sabato potrebbe portarlo in Florida. Il pericolo più immediato è per le isole sopravento settentrionali, incluse Antigua e Barbuda, le Isole Vergini Britanniche e Porto Rico. Nel sud della Florida all'alba è cominciata l'evacuazione obbligatoria dei turisti, in particolare a Key West.