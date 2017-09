Uragano Irma, distrutto il 70% delle case sull'isola di Saint Martin

L'uragano Irma ha distrutto il 70% delle abitazioni a Saint Martin, lasciando l'isola ancora più vulnerabile per l'arrivo dell'altro uragano, Josè. Lo riferiscono le autorità dei Paesi Bassi. Intanto anche in Francia cresce la preoccupazione per Josè: Meteo-France ha decretato l'allerta massima, detta "viola", per le isole delle Antille Saint-Martin e Saint-Barthelemy. L'avviso impone il "confinamento" delle popolazioni in case o rifugi.