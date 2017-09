Uragano Irma declassato a categoria uno: ora è allarme alluvioni

Lasciando alle spalle una scia di devastazione, l'uragano Irma risale la costa Ovest della Florida, una zona fortemente turistica, perdendo gradualmente d'intensità. Stanotte 3,4 milioni di abitazioni sono rimaste senza elettricità e acqua, mentre interi quartieri di Miami sono allagati dopo il passaggio della tempesta.



Secondo l'emittente televisiva Abc News sarebbero almeno 5 i morti per il passaggio dell'uragano in Florida. Si contano due vittime nella contea di Monroe, che comprende le Florida Keys: un uomo è morto dopo aver perso il controllo del suo furgone mentre stava trasportando un generatore e un altro è morto nella sua casa di Shark Key, circa 11 chilometri a est di Key West. Due le vittime per un incidente stradale nella contea di Hardee e una, sempre per un incidente, nella contea di Orange



Il presidente Usa Donald Trump ha deciso lo stato di catastrofe naturale, al fine di far pervenire alle aree colpite più aiuti e più rapidamente. Trump ha anche annunciato una sua prossima visita nel sudest degli Usa interessati dall'intenso fenomeno atmosferico. "Irma dovrebbe deviare verso nord-ovest nella notte", ha indicato il Centro americano degli uragani.



Con venti calcolati a 215 km all'ora, l'uragano si è abbattuto domenica mattina sull'arcipelago delle Keys. Allora era classificato di categoria 4 su una scala di 5 e ha fatto danni considerevoli. Poi ha toccato di nuovo terra sulla costa della Florida nel pomeriggio, questa volta a Marco Island, sulla costa ovest, con venti a 185 km all'ora, classificato categoria 3. Infine è stato retrocesso a categoria 2. Nel suo passaggio sui Caraibi e sulla Florida Irma ha causato 30 morti, tre nello stato Usa.