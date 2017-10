Uragano Harvey, Trump dichiara stato di emergenza in Louisiana

Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana e disposto l'assistenza federale in seguito al passaggio dell'uragano Harvey. Un evento che capita "ogni mille anni", ha detto il noto meteorologo della Cnn, Tom Sater, descrivendo Harvey, che ha toccato il suolo del Texas come uragano di categoria 4, venerdì notte, e che continuerà a provocare effetti "potenzialmente catastrofici" nei prossimi giorni.