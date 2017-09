Uragano Harvey, 25enne texano morto per salvare il gatto: la Peta lo celebra

"In memoria di Andrew Joseph Pasek, amante degli animali ed eroe", queste le parole che saranno incise sulla targhetta a forma di foglia che poi verrà appesa sull'albero della vita nella sede centrale dell'organizzazione no profit a Norfolk, in Virginia.



"Il mondo ha perso un'anima gentile quando Andrew Pasek ha perso la vita per salvare un animale dalla sofferenza - ha detto a People Ingrid Newkirk, presidente di Peta - speriamo che il suo lascito di compassione ispiri le persone a prendersi cura degli animali in difficoltà".