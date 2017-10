Uragano a nord della Germania:una vittima ad Amburgo per vento forte

Raffiche di vento fino a 140km/h, provocate da un uragano, che attraversa in queste ore il nord della Germania stanno provocando danni e disagi in diversi Laender. Ad Amburgo, la caduta di un albero su un'auto ha provocato la morte di una donna. La polizia ha allertato la popolazione locale, invitando a restare in casa a causa di "Xavier", il nome con cui viene identificata la tempesta.