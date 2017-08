Uova contaminate, prodotti ritirati dai supermercati in Gb

I maggiori supermercati britannici, tra cui le catene Waitrose e Sainsbury's, hanno ordinato il ritiro in massa dei prodotti che potrebbero contenere le uova contaminate in arrivo dal Belgio e dall'Olanda. Lo scrive il Times, che parla di una vera e propria psicosi nel Paese sebbene le autorità abbiano rassicurato sul fatto che i rischi per la salute siano bassi. Fra i prodotti ritirati ci sono insalate, sandwich confezionati e maionese fresca.