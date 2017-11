Uova contaminate, la Commissione Ue: "Non vieteremo il fipronil"

La Commissione europea "non vede la necessità di revocare l'attuale autorizzazione del fipronil come medicinale veterinario e biocida". E' quanto ha affermato l'esecutivo Ue, rispondendo all'interrogazione dell'eurodeputato del M5s Piernicola Pedicini, presentata in seguito allo scandalo delle uova contaminate. Bruxelles ha inoltre ribadito che intende "garantire tutte le misure per prevenire e individuare l'uso illegale di queste sostanze".