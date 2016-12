Unicef: "Nel 2016 26mila bambini migrati da America centrale a Usa"

Secondo l'ultimo rapporto dell'Unicef, sono migliaia i bambini che quest'anno hanno cercato di fuggire dalla violenza delle bande e dalla povertà dell'America centrale. Nei primi sei mesi del 2016, l'Unicef ha registrato quasi 26mila bambini non accompagnati fermati al confine degli Usa insieme a 29.700 persone che viaggiano come una famiglia, per lo più madri e bambini piccoli. La maggior parte arrivano da El Salvador, Guatemala e Honduras.