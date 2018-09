Unicef lancia l'allarme clima estremo: "A rischio il futuro dei bambini"

Clima estremoIl picco della stagione degli uragani sta per abbattersi sui Paesi dell'America centrale e sui Caraibi, mentre il ricordo di quella del 2017 - la più catastrofica mai registrata - è ancora fresco. Il sud dell'India è in balìa delle inondazioni, l'ovest degli Stati Uniti è colpito dagli incendi e la maggior parte dell'emisfero Nord deve fare i conti con devastanti ondate di calore. Sono fenomeni climatici estremi che possono uccidere e contribuire a diffondere malaria, diarrea e malnutrizione, malattie che - ricorda l'Unicef - sono tra le principali cause di morte tra i bambini. L'aumento di questi eventi è esponenziale e porta con sé il rischio che le Nazioni Unite non possano fornire una risposta umanitaria adeguata per la salute infantile nel mondo.