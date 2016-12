Unicef, la giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza compie 25 anni

19:16 - Il 20 novembre 2014 la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza compie 25 anni: per celebrare il primo quarto di secolo dall'approvazione di quella che è rapidamente divenuta il trattato sui diritti umani più ratificato della storia, l'UNICEF Italia ha organizzato numerose iniziative su scala nazionale e locale.

Il presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera interverrà il 20 mattina a Roma al convegno “Tra vecchie e nuove povertà: i minori in Italia a 25 anni dalla Convenzione di New York” promosso dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, mentre a Piazza Barberini verrà invece proiettato il lungometraggio "Sarà un Paese". Come ormai da tradizione, anche nel turno di campionato che si articola tra il 22 e il 24 novembre 2014, in tutti gli stadi della serie A TIM, calciatori e arbitri entreranno in campo accompagnati dai bambini e da uno striscione “UNICEF Dalla parte dei bambini” che verrà sollevato al momento dello schieramento delle squadre.