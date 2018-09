Ungheria, Salvini: Europarlamento non può processare governi eletti

"Voteremo in difesa di Orban, l'Europarlamento non può fare processi ai popoli e ai governi eletti". Lo ha affermato in una nota il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito al voto previsto per mercoledì a Strasburgo sulle sanzioni contro l'Ungheria. Con il M5s, che voterà contro Orban, "non c'è nessun problema. Ognuno è libero di scegliere cosa fare. La Lega in Europa sceglie per la libertà", ha aggiunto il vicepremier.