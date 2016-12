Ungheria: Salah visto a Budapest

Salah Abdeslam, il ricercato numero uno per gli attentati di Parigi, è stato visto nella stazione di Keleti a Budapest dove avrebbe reclutato due migranti che non si sono voluti fare registrare come richiedenti asilo in Ungheria. Lo ha detto il capogabinetto del premier ungherese Viktor Orban, confermando le indiscrezioni circolate mercoledì.