Ungheria, Orban: referendum migranti avrà effetti anche senza quorum

"Non importa se il referendum risulterà valido o meno: conseguenze giuridiche ci saranno comunque. L'importante è che i no siano maggioranza". E' quanto ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban, parlando del quesito contro la ripartizione dei migranti nell'Ue attraverso le quote dettate dalla Commissione. Fra le possibili conseguenze, c'è una modifica costituzionale per vietare di accogliere stranieri senza l'approvazione del Parlamento.