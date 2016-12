Ungheria: no migranti da Germania

L'Ungheria non accoglierà gli eventuali profughi siriani respinti dalla Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, "preoccupato" dall'annuncio del ripristino degli accordi di Dublino che potrebbe riportare indietro migliaia di migranti registrati in Ungheria al loro ingresso nell'Ue. "Nessuno rispetta queste regole, soprattutto in Grecia, non c'è motivo per applicarle", ha concluso Szijjarto.