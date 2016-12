Ungheria, migranti su carri merci

Centinaia di migranti sono stati caricati su carri merci a Zakany, nei pressi del confine tra Ungheria e Croazia. Lo denunciano volontari e attivisti ungheresi sottolineando come i profughi siano senza acqua nè cibo. Le autorità si sono giustificate dicendo di non avere treni passeggeri a disposizione per effettuare i trasferimenti verso la frontiera austriaca, a oltre 200 km.