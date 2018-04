Ungheria, migliaia in piazza contro Orban: "Ricontare i voti"

Migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza a Budapest, capitale dell'Ungheria, per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato al populista nazionalista Viktor Orbann il quarto mandato da primo ministro. I manifestanti hanno marciato in corteo dal Teatro dell'Opera al Parlamento, gridando slogan come "Viktator!", parafrasando il nome di battesimo di Orban.