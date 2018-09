Ungheria, migliaia di europeisti manifestano contro Orban

L'ungherese Viktor Orban

Migliaia di persone hanno manifestato a Budapest per sostenere il voto del Parlamento europeo che ha condannato il regime del premier Viktor Orban per violazioni dello stato di diritto. I manifestanti hanno sfilato con cartelli con lo slogan "Ungheria europeista! Impegnamoci per una patria europea!". "Siamo patrioti ed europeisti, vogliamo vivere in un'Europa democratica e sociale", ha detto Gergely Karacsony, leader della protesta.