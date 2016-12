Ungheria, la polizia rastrella i migranti In Macedonia giunti migliaia di profughi

La polizia ungherese sta rastrellando i migranti sfuggiti all'identificazione nelle città e nei villaggi lungo il confine sud con la Serbia . I profughi senza carta di identificazione, che nella notte hanno attraversato campi e strade per arrivare Szeged e prendere un treno per Budapest, vengono fatti salire a bordo di blindati e auto della polizia e portati nei centri di raccolta.

In Macedonia sono invece circa 3.500, secondo la polizia greca, i profughi giunti attraverso la Grecia tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Le autorità greche continuano ad accelerare il trasferimento dei profughi da Lesbo, dove arrivano la maggior parte dei richiedenti asilo dalla vicina Turchia, verso Atene. I profughi raggiungono poi in autobus o in treno il confine settentrionale della Grecia con la Macedonia.