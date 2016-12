Ungheria invia esercito ai confini

Il Parlamento ungherese ha approvato, con la maggioranza dei due terzi, un provvedimento che prevede l'impiego dell'esercito a sostegno della polizia per la difesa dei confini meridionali. A breve saranno inviati alla frontiera con la Serbia 3.500 militari che potranno far uso delle armi solo in caso di pericolo di vita per i soldati.