Ungheria: illegali saranno arrestati Fermato italiano con 33 siriani

"Salite vi portiamo al confine con l'Austria": è quello che hanno detto gli agenti della polizia ungherese a decine e decine di migranti ancora non identificati, tra i quali tante donne e bambini, stipati nella stazione di Sezged. I mezzi della polizia, compreso uno con targa olandese della missione Frontex, sono arrivati alla stazione che è presidiata da una ventina di volontari ungheresi e cechi. Sono proprio loro che, dopo una specifica richiesta dell'ufficiale di polizia in comando, hanno convinto i primi profughi a salire su un paio di blindati e un camion delle forze di sicurezza.



Fermato un italiano - Mentre i mezzi della polizia erano diretti in Austria, era in viaggio verso la Germania un 52enne italiano fermato dalla polizia vicino a Budapest, nei pressi del lago Balaton: stipati sul suo furgone gli agenti hanno trovato 33 siriani. L'uomo, che si è difeso raccontando di aver semplicemente raccolto per strada i profughi infreddoliti, è ora accusato di traffico di esseri umani.



Nuova ondata di arrivi in Macedonia e Ungheria - L'ondata di arrivi non si arresta. Almeno 10.826 profughi hanno oltrepassato il confine arrivando in Macedonia (7.600) e in Ungheria (3.226) nelle ultime ore. Si tratta di migranti che percorrono "la rotta balcanica" e che provengono in prevalenza dalla Siria. Intanto circa 3.800 militari sono già stati dispiegati al confine meridionale dell'Ungheria con il compito di affiancare la polizia e partecipare alla costruzione del "muro" anti-immigrati.