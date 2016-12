Ungheria, il presidente Viktor Orban pensa a modificare la Costituzione in chiave anti-migranti

Viktor Orban torna all'attacco sul tema dell'immigrazione dopo il mancato raggiungimento del quorum nel referendum ungherese contro le quote Ue di accoglienza. Il premier magiaro ha infatti annunciato un'iniziativa di modifica della Costituzione "nello spirito del referendum" per imporre, nel caso in cui non ci sia una preventiva approvazione del Parlamento, un divieto di accoglienza di cittadini stranieri in Ungheria.