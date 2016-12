Ungheria, famiglia migranti con neonato rifiuta campo profughi: arrestati

Alta tensione e scene disperate sul treno fermato alla stazione di Bicske (60 km da Budapest), in Ungheria. Una coppia con un neonato si è sdraiata sui binari, minacciando il suicidio; la polizia ha ammanettato il padre del piccolo costringendo la famiglia a desistere dal gesto. Gli agenti ungheresi hanno bloccato tutti i profughi sul convoglio diretto in Austria per portarli nel campo di accoglienza di Sopron.