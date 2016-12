Ungheria: "Difenderemo confini"

Il premier Viktor Orban ha confermato in un'intervista di aver ordinato ai ministri di Interno e Difesa di "avviare i preparativi per rafforzare la frontiera con la Romania al fine di impedire l'ingresso di migranti in Ungheria". A questo scopo, ha affermato, sono stati inviati ulteriori reparti militari al confine, mentre la polizia è in stato di massima allerta nelle regioni frontaliere di Bac-Kiskun e Congrad. "Proteggeremo la nostra frontiera", ha ribadito.