Ungheria: difendere confini Grecia

"Non rientra nel mio stipendio dare consigli agli altri leader, ma il primo dei miei suggerimenti è, se la Grecia non è in grado di difendere le sue frontiere, di andare là a difenderle noi. L'ho già detto, ma nessuno ci ha ascoltato". Così il premier ungherese Viktor Orban al summit sulla rotta balcanica. "Ogni Stato membro deve mantenere la sua parola ed essere in grado di rispettare Schengen proteggendo i confini dell'Ue", ha spiegato.