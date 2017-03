Ungheria, dal Parlamento ok alla detenzione per tutti i rifugiati

Il parlamento ungherese ha dato il via libera a un progetto di legge che prevede la detenzione per i tutti i richiedenti asilo. Durante le procedure di richiesta del visto, i migranti saranno portati in campi container al confine con la Serbia. L'iniziativa era stata già annunciata nelle settimane scorse dal premier Viktor Orban "in risposta ai recenti attacchi terroristici in Europa compiuti dai migranti".