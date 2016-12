Ungheria,da 15/9 illegali arrestati

Dal 15 settembre in Ungheria entrerà in vigore la nuova normativa sull'immigrazione, più restrittiva dell'attuale. A quel punto, i migranti che entreranno illegalmente nel Paese saranno arrestati. A confermare la misura è stato il premier Viktor Orban, citato dai media serbi. Orban ha poi elogiato la polizia che "in una situazione di estrema emergenza fa bene il suo lavoro senza ricorrere alla forza".