Ungheria crea barriera su ferrovia

Le ferrovie ungheresi hanno avviato i lavori per la costruzione di una barriera lungo i binari della linea tra Subotica (Serbia) e Szeged (Ungheria), una sorta di "porta" per fermare i migliaia di migranti e profughi che passano illegalmente il confine fra i due Paesi, camminando lungo la ferrovia per evitare il muro metallico alla frontiera.