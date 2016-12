Ungheria, bus per migranti

La polizia ungherese ha deciso di fare arrivare almeno quattro autobus, tre minivan e altri mezzi alla stazione di Szeged, assediata dai migranti in cerca di riparo da freddo e pioggia. Sui bus diretti verso l'Austria, si apprende, potranno salire a bordo anche i profughi non identificati. E' la prima volta che accade in settimane.