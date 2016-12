Ungheria, 5.353 migranti in 12 ore

Nelle ultime 12 ore altri 5.353 profughi sono entrati in Ungheria dal confine serbo. Lo ha riferito la polizia. Si tratta in prevalenza di siriani, afghani, iracheni, pachistani in marcia verso la Germania. Nel Paese a mezzanotte entrano in vigore norme più severe. Intanto secondo l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, le autorità non registrano più i migranti ma li trasportano direttamente al confine con l'Austria.