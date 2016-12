Unesco,Roma si candida per cinema

La Commissione nazionale italiana per l'Unesco ha candidato Roma "Città creativa per il cinema" nella lista delle città creative che riunisce finora 69 località di 32 Paesi diversi. Per la gastronomia si è scelto, invece, Parma. Si apre ora il negoziato internazionale. L'esito della valutazione sarà reso pubblico l'11 dicembre 2015.