Unesco, Netanyahu: decisione surreale su Tomba dei Patriarchi

Una decisione "surreale". Così il premier Benjamin Netanyahu ha definito la risoluzione dell'Unesco sulla Tomba dei Patriarchi. "Hanno deciso - ha detto - che è un sito palestinese e che è in pericolo. Non un sito ebraico? Chi è sepolto lì? Abramo, Isacco e Giacobbe, Sarah, Rebecca e Lea: i nostri padri e le nostre madri! Il sito è in pericolo? Solo dove Israele comanda, come a Hebron, la libertà di religione è garantita".