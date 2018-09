Una tra le 100 donne più influenti del mondo è un uomo

Le reazioni - Kiri Tunks, co-fondatrice di Woman's Place Uk, ha dichiarato: "Così si prendono in giro le donne e le loro conquiste. Quali sono stati i suoi particolari meriti come donna?". Dello stesso avviso Kristina Harrison, un'attivista Lgbt nata uomo ma diventata donna vent’anni fa: "Essere una donna non è un costume che puoi indossare in alcuni giorni sì e in altri no. L'idea che una persona possa diventare una donna indossando una parrucca e un vestito è profondamente sessista". Non è invece d’accordo Suki Sandhu, responsabile della classifica: "La lista riconosce un merito a coloro che lavorano per per promuovere la diversità di genere, per questo abbiamo inserito Bunce". Mentre un portavoce della banca ha dichiarato: "Il Credit Suisse è orgoglioso di essere un datore di lavoro inclusivo, che celebra tutti gli aspetti della diversità".