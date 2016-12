Una tigre terrorizza Parigi: le forze dell'ordine provano a catturarla

21:00 - La popolazione di Montevrain, comune alle porte di Parigi, è terrorizzata. Stando a una foto scattata da un residente, infatti, una tigre si aggirerebbe indisturbata per la zona. Lanciato l'allarme, polizia e vigili del fuoco hanno dato il via alla caccia e anche un elicottero si è alzato in volo. Ma, al momento, dell'esemplare non vi è alcuna traccia.

Mistero anche sulla provenienza dell'animale: potrebbe essere scappato da uno zoo o da un circo ma non si esclude l'ipotesi che la tigre fosse detenuta illegalmente nella zona.