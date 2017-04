Una giornalista indiana dà la notizia della morte del marito: impassibile

Sta conducendo il notiziario sul canale Ibc-24, India . E, tra le tante notizie che sta comunicando agli spettatori, c'è anche quella di un grave incidente stradale: cinque morti che viaggiavano a bordo di una Renault Duster. Una delle cinque vittime è il marito della conduttrice, Supreet Kaur, giornalista indiana: mentre dà la notizia, resta impassibile. Non mostra nessuna emozione e va avanti con il suo lavoro.

L'uomo, Harsad Kawade, stava andando al lavoro, come tutti i giorni, con altri quattro colleghi, lungo un percorso conosciuto che si è rivelato una trappola mortale. Supreet si è lasciata andare alle lacrime solo al termine del suo lavoro, quando è uscita dal suo studio per sfogare il suo dolore.



Ha commentato l'accaduto all'Hindustan Times uno dei colleghi che le era accanto nel momento in cui ha dato la terribile notizia. "E' stata forte e coraggiosa - ha detto - nel saper gestire le sue emozioni così. Una donna che ha mostrato tutta la sua professionalità".