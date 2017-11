Una donna resta intrappolata sui binari all’arrivo del treno

È notte e si sta avvicinando un treno. Una donna si trova sui binari e non riesce a risalire. Chiede soccorso e un uomo cerca di aiutarla, mentre altre due persone restano sedute. L’uomo, però non riesce a sollevarla, mentre il treno, ormai vicinissimo, esce da una galleria lì nei pressi. Tra una manciata di secondi la donna verrà inevitabilmente travolta, andando molto probabilmente incontro a una terribile fine. Ad aiutarla intervengono però con tempestività alcuni ufficiali di polizia, che fanno del loro meglio per salvarle la vita.



Il video è stato rilasciato dalla polizia stessa e, oltre a restituire un momento davvero drammatico, ci ricorda anche quanto importanti siano le norme di comportamento all'interno di una stazione per evitare una tragedia.