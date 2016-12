Una bufala le minacce degli ultrà del Feyenoord ai romanisti

23:24 - "Abbiamo scherzato, ci vediamo giovedì. Voi feccia degli accoltellatori della As Roma". E' la scritta su una t-shirt apparsa su Twitter alla vigilia di Feyenoord-Roma. Ma in realtà lo scherzo (di cattivo gusto) era proprio la maglietta. L'autore del tweet ha ammesso di aver usato photoshop per crearla. Il messaggio però è diventato virale e di fronte alle reprimende il "tifoso" olandese si è difeso dicendo: "Non avete ironia".

Il senato de L'Aia: Olanda paghi danni Roma - E se da una parte un gruppo di delinquenti fa imbarazzare l'intero Paese, dall'altra arriva il Senato de L'Aja che invita il governo a farsi carico dei danni provocati dagli hooligans a Roma e pagare di tasca propria il restauro della 'Barcaccia'. Il Senato olandese lo chiede ufficialmente al suo governo, malgrado l'esecutivo sino a ora abbia ribadito di non sentirsi in alcun modo responsabile dello scempio compiuto dai teppisti nel centro di Roma.



Secondo i senatori, invece, pagare sarebbe un segnale di "decenza a nome di tutto il popolo olandese". "Nessuno di noi - spiega Marleen Barth, una parlamentare laburista - vorrebbe che il mondo ci vedesse come chi vuole ignorare i danni e voltarsi dall'altro lato". Secondo un altro senatore, il liberale Roger van Boxtel, "il governo dovrebbe assolutamente compiere un gesto del genere".



Una società si è offerta di ristrutturare la Barcaccia gratis - Un dibattito che ovviamente proseguirà nelle prossime settimane. Nel frattempo, un'azienda olandese di restauro, la Koninklijke Woudenberg, che in passato ha lavorato al celebre Rijksmuseum di Amsterdam, s'è fatta avanti, proponendo di restaurare gratis il capolavoro del Bernini. Secondo i media olandesi avrebbe inviato la sua offerta alle autorità italiane, senza ancora averne ricevuto alcuna risposta.