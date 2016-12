Una bufala la storia del bimbo morto tra le braccia di Babbo Natale

"Dopo la pubblicazione - scrive il giornale - abbiamo condotto ulteriori investigazioni per verificare la versione di Eric Schmitt-Matzen", il Babbo Natale 60enne che aveva raccontato la storia, e la vicenda "resta non verificata. Non abbiamo potuto stabilire che il racconto di Schmitt-Matzen sia inaccurato, ma, cosa più importante, non siamo nemmeno riusciti a stabilire che sia accurato".



Anche la CNN si è quindi lanciata in una verifica sul campo, chiamando tutti gli ospedali della zona per capire se veramente un bambino di 5 anni fosse morto tra le braccia di Santa Claus in una stanza di un nosocomio del Tennessee, o almeno se fosse accaduto qualcosa di anche lontanamente simile a ciò che il Babbo Natale ha raccontato, ma il risultato è che tutti hanno smentito.



A quanto pare, quindi, sebbene Schmitt-Matzen continui a ripetere che è tutto vero ma che non può fare il nome del piccolo e della sua famiglia per rispetto della privacy, la storia è solo una colossale bufala: il sospetto è che l'uomo l'abbia diffusa per farsi pubblicità.