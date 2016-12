17 febbraio 2016 Una band di suore rock suona per il Papa Videoclip delle "Siervas" già diventato virale Le religiose, che arrivano dal Perù, hanno presentato il loro brano "Confia en Dios" (Fidati di Dio). "Non potevamo immaginare che il brano diventasse così popolare", racconta suor Monica, leader del gruppo Tweet google 0 Invia ad un amico

00:53 - Hanno suonato e cantato per il Papa. Sono le "Siervas", una band rock composta di suore che si è esibita prima della Messa a Ciudad Juarez, ultima tappa del viaggio apostolico in Messico. Al Pontefice hanno presentato "Confia en Dios" (Fidati di Dio), il loro pezzo forte, il cui video, in cui le religiose si esibiscono da un eliporto, è diventato virale. Sono migliaia i contatti sui social network in vista dell'esibizione davanti al Papa.

La band delle suore arriva dal Perù. "Abbiamo pubblicato il nostro video online pochi mesi fa e non potevamo immaginare che sarebbe diventato così popolare", dice la leader del gruppo, suor Monica, alla Cnn. "Un sacerdote messicano lo ha visto e ha inviato un messaggio, 'Venite in Messico,' così abbiamo fatto", aggiunge.