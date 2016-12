Un tram deraglia a Londra: almeno sette le vittime dell'incidente

Un gravissimo incidente è avvenuto a Croydon, sobborgo a sud di Londra. Un tram è deragliato in curva causando sette morti e 51 feriti, di cui 21 gravi. Tutti quanti sono stati ricoverati in ospedale. E' stato arrestato il conducente del mezzo per guida pericolosa e negligenza. L'uomo è detenuto con l'accusa di strage colposa.